TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 11,71 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 11,71 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 11,82 EUR. Bei 11,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 333.648 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 51,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.05.2024 (11,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,93 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 07.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,860 EUR je TeamViewer-Aktie.

