TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,71 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.043 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,54 Prozent hinzugewinnen. Am 07.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,93 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 07.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Am 05.08.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,860 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

