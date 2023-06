TeamViewer Aktie News: TeamViewer fällt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 14,21 EUR

Die TeamViewer-Aktie musste um 16:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 14,19 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,09 EUR. Bei 14,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 230.271 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,26 Prozent. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 45,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,94 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.07.2024.

