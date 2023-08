TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 16,98 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 16,98 EUR nach. Bei 16,98 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 17,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 93.184 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 121,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,31 EUR im Vergleich zu 137,48 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer.

