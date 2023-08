TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 17,13 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,13 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,16 EUR. Bei 17,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.231 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 1,37 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 55,24 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,63 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 151,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

