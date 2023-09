TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 16,32 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 16,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 16,58 EUR. Bei 16,14 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.395 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 8,73 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 53,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,63 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

