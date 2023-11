TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 14,77 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 14,77 EUR. Bei 14,74 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 203.453 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2022 (10,60 EUR). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 39,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,81 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,11 EUR, während im Vorjahreszeitraum 143,39 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

