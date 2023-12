TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 13,82 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 13,82 EUR. Bei 13,77 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 13,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.640 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 28,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 16,03 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

