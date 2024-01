TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag in Grün

TeamViewer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 13,78 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 13,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,85 EUR. Bei 13,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 35.740 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 15,78 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,64 EUR angegeben.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 präsentieren.

