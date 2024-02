TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 14,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 14,30 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.114 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 24,13 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 12,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,50 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,901 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

