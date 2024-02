TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 14,07 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 14,07 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 14,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 251.851 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 9,59 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,50 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,901 EUR in den Büchern stehen haben wird.

