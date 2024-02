TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 14,23 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 14,23 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 14,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,26 EUR. Bisher wurden heute 12.332 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,50 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,901 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag im Aufwind

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start leichter