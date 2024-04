TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 12,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,4 Prozent auf 12,51 EUR. Bei 12,41 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 158.316 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,85 Prozent. Am 16.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,41 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,21 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,879 EUR je TeamViewer-Aktie.

