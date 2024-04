TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Dienstagnachmittag

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 12,34 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,8 Prozent auf 12,34 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 12,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,66 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 404.224 Stück gehandelt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 30,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,30 EUR am 16.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,879 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

