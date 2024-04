TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 12,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 12,60 EUR. Bei 12,55 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,66 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.141 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 28,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,21 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,879 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer