TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von TeamViewer

Um 11:48 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,66 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,64 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 60.658 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 8,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 104,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,60 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

