TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 11,86 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 11,86 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,91 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,82 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 271.777 Stück gehandelt.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 49,62 Prozent wieder erreichen. Bei 11,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 5,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,93 EUR angegeben.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,860 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

