TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,82 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 11,82 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 11,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 18.232 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,13 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 11,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2024). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 5,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,93 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,860 EUR je Aktie belaufen.

