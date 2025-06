TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Montagvormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 10,09 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,09 EUR nach oben. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,12 EUR zu. Bei 10,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.594 Stück gehandelt.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 35,33 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Abschläge von 11,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,43 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 178,75 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 161,65 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor einem Jahr verloren

TeamViewer-Aktie: Experten empfehlen TeamViewer im Mai mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht