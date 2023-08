TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 16,98 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 16,98 EUR. Bei 16,87 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,99 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.395 Stück gehandelt.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,63 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,31 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 137,48 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Am 30.10.2024 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

