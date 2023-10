TeamViewer Aktie News: TeamViewer legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 15,65 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 15,65 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 15,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 122.694 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 8,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,91 Prozent.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 151,31 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 137,48 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

