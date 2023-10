TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 15,63 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 15,63 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,64 EUR aus. Bei 15,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.613 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 11,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2022 bei 8,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,86 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 151,31 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 137,48 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

