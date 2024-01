TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von TeamViewer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 13,58 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 13,58 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,53 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 68.172 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 23,47 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,61 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,54 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

