TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 13,46 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 13,46 EUR abwärts. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 13,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,60 EUR. Zuletzt wechselten 145.818 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 31,84 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,78 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

