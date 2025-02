TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 12,58 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 12,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.344 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 14,88 EUR markierte der Titel am 04.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 15,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,05 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,79 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 12.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 176,97 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 163,11 Mio. EUR umsetzen können.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

