TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Mittwochnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 12,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 12,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 12,29 EUR. Bei 12,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 130.891 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 12,27 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 1,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,21 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,879 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

