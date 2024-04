TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittwochvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 12,38 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 12,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.703 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 30,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 0,85 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,21 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,879 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

