TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag fester

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 12,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,05 EUR. Mit einem Wert von 11,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 371.479 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 32,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.05.2024 auf bis zu 11,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 7,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,93 EUR an.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 161,65 Mio. EUR im Vergleich zu 151,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,889 EUR je TeamViewer-Aktie.

