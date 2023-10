TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 15,43 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 15,43 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 15,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.786 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Mit einem Zuwachs von 15,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2022 bei 8,30 EUR. Mit Abgaben von 46,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,88 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,31 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

