TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag stärker

17.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 14,86 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 14,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 144.701 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 16,29 Prozent niedriger. Am 17.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 27,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,81 EUR angegeben. TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 06.02.2024 gerechnet. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet ESG-Ziele auf dem Prüfstand: So nachhaltig sind die deutschen Unternehmen wirklich.

