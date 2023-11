TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,62 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 14,62 EUR abwärts. Bei 14,62 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 809 Stück.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,42 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 26,24 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,81 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

