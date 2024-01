TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 12,94 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 12,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 12,94 EUR. Bei 13,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 399.109 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 11,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Ende des Montagshandels

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX im Minus

Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag