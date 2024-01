TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Donnerstagnachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 13,18 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 13,18 EUR ab. Bei 12,91 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 552.321 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2023 (11,61 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 11,95 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 07.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

