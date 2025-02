TeamViewer Aktie News: TeamViewer fällt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 12,77 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 12,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 12,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,84 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.670 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,07 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,21 EUR.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. TeamViewer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen

Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester