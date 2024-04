TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 12,41 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,41 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,41 EUR. Bei 12,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.249 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,99 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,23 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,49 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,21 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 31.10.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,879 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

MDAX aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag

Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag