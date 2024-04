TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 12,31 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 12,31 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,23 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 202.252 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 30,66 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 12,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,21 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,11 EUR, während im Vorjahreszeitraum 143,39 EUR ausgewiesen worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,879 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

