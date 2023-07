TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 14,73 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 14,73 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 14,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,60 EUR. Bisher wurden heute 150.214 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 15,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 92,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,94 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.07.2024.

