TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 16,43 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 16,43 EUR. Bei 16,32 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 238.669 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,37 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 5,72 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 114,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,31 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

