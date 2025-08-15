DAX24.275 -0,4%ESt505.423 -0,5%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.986 +0,1%Nas21.589 -0,2%Bitcoin98.712 -1,6%Euro1,1674 -0,3%Öl65,69 -0,7%Gold3.337 ±0,0%
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Aktienkurs aktuell

TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag

18.08.25 16:10 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag

18.08.25 16:10 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,11 EUR 0,03 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 9,22 EUR. Bei 9,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 412.702 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 32,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Mit Abgaben von 5,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

