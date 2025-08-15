TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 9,22 EUR. Bei 9,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 412.702 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 32,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Mit Abgaben von 5,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.



