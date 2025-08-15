TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 9,22 EUR. Bei 9,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 412.702 TeamViewer-Aktien den Besitzer.
Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 32,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Mit Abgaben von 5,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.
Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet
Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen
Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu TeamViewer
Analysen zu TeamViewer
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|06.05.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen