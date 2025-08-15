TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 9,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 09:00 Uhr 0,4 Prozent. Bei 9,10 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.514 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 49,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,70 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 4,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,79 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,12 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen