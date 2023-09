TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 15,99 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,7 Prozent auf 15,99 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,86 EUR aus. Bei 16,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.252 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,63 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 03.05.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 151,31 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,48 EUR umgesetzt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in TeamViewer gekostet

TeamViewer-Aktie profitiert: TeamViewer wird Werbepartnerschaft mit Manchester United ab 2024/2025 reduzieren

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in TeamViewer abgeworfen