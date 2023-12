TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Montagnachmittag tiefer

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,74 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 13,74 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,65 EUR. Bei 13,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 280.794 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 22,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 15,51 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,64 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 vorlegen.

