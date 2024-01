TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag an Boden

TeamViewer im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 13,17 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 13,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 13,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,12 EUR. Bisher wurden heute 5.422 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 34,79 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 13,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 11.02.2025 präsentieren.

