TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 13,76 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 13,76 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,74 EUR nach. Bei 13,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 120.346 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2023 auf bis zu 12,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 8,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,39 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von TeamViewer.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,901 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

