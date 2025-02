TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 12,67 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 12,67 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,67 EUR nach. Bei 12,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 219.155 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,88 EUR erreichte der Titel am 04.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 29,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,21 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 176,97 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

