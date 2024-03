TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 13,32 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 13,32 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,29 EUR ein. Bei 13,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 106.641 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,47 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,64 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,11 EUR, während im Vorjahreszeitraum 143,39 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,904 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX steigt mittags

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus