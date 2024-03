TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 13,31 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 13,31 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 13,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.867 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 33,32 Prozent Luft nach oben. Bei 12,72 EUR fiel das Papier am 22.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,43 Prozent.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,904 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

