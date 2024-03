TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,42 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,42 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,42 EUR nach. Bei 13,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 10.750 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,22 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 158,11 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 143,39 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je TeamViewer-Aktie.

