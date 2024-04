Aktienkurs im Fokus

TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag

19.04.24 12:07 Uhr

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 12,41 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien TeamViewer 12,11 EUR -0,25 EUR -2,02% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,41 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.707 TeamViewer-Aktien. Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach unten. Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,21 EUR. Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren. TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Am 30.04.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren. In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,879 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingefahren Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus MDAX aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com