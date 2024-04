TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

TeamViewer im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,39 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 12,39 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,54 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,23 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 265.607 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 12,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,21 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,879 EUR je Aktie aus.

